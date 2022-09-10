Події

06:59 10.09.2022

Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

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Зеленський попросив блогерів не поспішати з інформацією про результати оборонної операції

Президент України Володимир Зеленський звернувся до блогерів із закликом не поспішати з оприлюдненням результатів дій на передовій.

"Хочу ще раз звернутися зараз до деяких блогерів, хто іноді поспішає оголошувати результати тих чи інших активних дій наших воїнів на передовій... Будь ласка, не поспішайте з повідомленнями, не ускладнюйте своїм поспіхом завдання для нашої армії", - сказав він у традиційному відеозверненні в п'ятницю.

"Не повідомляйте, будь ласка, конкретних деталей оборонної операції раніше, ніж про це скажуть офіційні представники нашої держави", - сказав він.

Він також звернувся з проханням до українців зі звільненої території: "Будь ласка, повідомляйте представникам наших сил будь-яку відому вам інформацію про злочини окупантів на українській землі".

"Підрозділи Національної поліції повертаються у звільнені населені пункти Харківщини. І хочу подякувати сьогодні нашим розвідникам, нашим спецслужбовцям, які ще раз проявили себе дуже результативно у вигнанні ворога", - сказав він.

Зокрема, Зеленський подякував бійцям 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого – "командувач на харківському напрямку особливо відзначив героїчні дії хлопців із цієї бригади".

"Не забуваємо і про інші напрямки. Жорсткі бої тривають і на Донбасі, і на півдні нашої країни. Дякую морським піхотинцям 503 батальйону за мужність на Донеччині. Дякую воїнам-розвідникам 131 окремого розвідувального батальйону, які, ризикуючи життям, висуваються першими, забезпечують виконання поставлених завдань загальновійськовими підрозділами на Херсонщині", - сказав президент.

Теги: #україна #війна #блогери #інформація

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