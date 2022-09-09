Єврокомісія радить країнам ЄС переглянути визнання віз, виданих раніше громадянам РФ

Європейська комісія (ЄК) рекомендує державам ЄС знову провести оцінку визнання віз, уже виданих росіянам, заявила членкиня ЄК із внутрішніх справах Ільва Йохансон.

"Станом на сьогодні дійсні менш ніж мільйон віз, виданих росіянам. Але зараз, із новим візовим режимом щодо Росії, є сенс переглянути питання про те, чи варто продовжувати визнавати вже видані візи", - заявила Йохансон на пресконференції в Нуйямаа (Фінляндія ) в п'ятницю.

"Це не просто можливість для країн-членів, це рекомендація", - додала вона.

Йохансон зазначила, що пізніше в п'ятницю ЄК опублікує посібник із дій в умовах нового візового режиму з Росією. За її словами, візу буде простіше отримати журналістам, а також з гуманітарних причин та сімейних обставин.

"Щодо решти, хто прибуває з несуттєвих причин, нам потрібно буде проводити ретельнішу оцінку, яка потребуватиме часу, цей процес буде більш затратним. Щодо видачі таких віз нам слід бути набагато суворішими", - сказала вона.

Декілька днів тому глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наявність шенгенської візи не є для росіян гарантією в'їзду до країн Євросоюзу.

"Міністри домовилися, що держави використовуватимуть національні можливості, щоб тримати під контролем потік людей, які перетинають кордони. Факт наявності візи не означає право на в'їзд до країни. Зрозуміло, це необхідна умова, але навіть якщо візу видали, може так статися, що вам відмовлять", - сказав Боррель на міжпарламентській конференції із питань спільної зовнішньої та безпекової політики.

Раніше у п'ятницю набуло чинності рішення ЄС призупинити угоду з Росією про спрощений візовий режим у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України, проте діяти вона розпочне з 12 вересня, оскільки ЄС зобов'язаний протягом 48 годин після її остаточного затвердження повідомити про неї іншого учасника угоди – Росію.

У Раді ЄС раніше пояснили, що призупинення угоди призведе до підвищення візового збору з 35 євро до 80 євро для громадян РФ, необхідності надання для оформлення візи додаткових документів, збільшення термінів оформлення візи, а також дотримання суворіших правил видачі багаторазових віз.

У Брюсселі раніше повідомляли, що для отримання багаторазових віз буде потрібно "довший список підтверджувальних документів: заявники мають надати повний список документальних доказів при поданні заяви на візу, вони більше не користуватимуться спрощеним списком, включеним до угоди про спрощений візовий режим".