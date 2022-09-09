У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

Збільшення інтенсивності ворожих ракетних ударів та обстрілів з РСЗВ Харкова і населених пунктів області пов'язане з успіхами ЗСУ, вважає голова ОВА Олег Синєгубов.

"Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області. Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогові жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на балаклійському напрямку та інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що в деокупованих населених пунктах ще триває зачистка, але найближчим часом планується розпочати відновлення інфраструктури та підготовку до опалювального сезону.

"Наразі ще триває зачистка, у звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню. Найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими", - написав Синєгубов.

Як повідомлялося, 8 вересня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов повідомив, що під час активних дій на харківському напрямку було звільнено понад 20 населених пунктів. ЗСУ вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.