Події

10:57 09.09.2022

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

2 хв читати
Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде похмурою (за винятком кількох регіонів) і з великим діапазоном денних температур — від +10…+12°С на півночі та в центрі до +20…+22°С на півдні.

Погода у суботу 10 вересня

У суботу насолодитися м'яким осіннім теплом зможуть лише жителі Криму, Херсонської та Одеської областей — термометри тут покажуть +23…+24 °С. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде прохолодніше, але також доволі комфортно — +17…+19 °С. У західних регіонах, Харківській та Вінницькій областях очікується до +16…+18 °С, на Волині та у Рівненській області — +14…+16 °С. А от жителі Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської та Київської областей навряд чи захочуть вилізати з-під теплих ковдр — тут вдень прогнозується лише +10…+12°С.

Практично на всій території країни в суботу очікуються опади, ясно буде лише в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Найсильніші дощі пройдуть у Чернігівській, Івано-Франківській та Житомирській областях, грози — на Закарпатті, у центрі та на півдні.

Погода в неділю 11 вересня

У Волинській, Рівненській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях термометри вдень покажуть лише +11…+14 °С — добре, що в неділю можна залишитися вдома. У центральних та західних регіонах очікується +15…+17 °С, на сході — +17…+19 °С, на півдні — +22…+23 °С. Сонячно буде лише у Донецькій та Луганській областях, на решті території пройдуть дощі, на півдні та південному сході — з грозами.

Погода у понеділок 12 вересня

Погода на початку тижня по всій Україні буде похмурою та дощовою. У Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Волинській та Київській областях синоптики обіцяють +11…+13 °С — одягайтеся тепліше та не забувайте парасольки. На решті території країни температура повітря відповідатиме вересневій нормі: +13…+15 °С — у західних областях, +16…+18 °С — у центрі, +20…+21 °С — на сході.

Чи можна розслабитися алергікам?

На жаль, поки що ні. В усіх регіонах України триває цвітіння амброзії. Дощі на більшій частині країни осадять пилок, проте відмовлятися від масочного режиму та регулярного вологого прибирання поки що не варто.

Народні прикмети та вірування

На Анну Пророчицю, 10 вересня, чекали на теплу суху погоду. Вважалося, що зима тоді буде пізньою і м'якою, без морозів. Обов'язково дивилися на берези: якщо листя починало жовтіти ближче до верхівки, весна мала бути ранньою.

У неділю, 11 вересня, варто поспостерігати за поведінкою птахів: клин журавлів у небі віщував нашим предкам сніжну зиму і швидке похолодання, а шпаки, що розгулюють галявинами — затяжне бабине літо.

 

 

 

Теги: #погода #sinoptik

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:27 08.09.2022
Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

Найближчі дні на заході, у центрі та на півночі України будуть дощовими, температурний фон майже не зміниться

11:14 08.09.2022
У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

У низці областей України 9-11 вересня випаде місячна норма дощів і буде сильний вітер

12:58 05.09.2022
В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

В Україні у найближчі дві доби без опадів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту

12:49 03.09.2022
В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

В Україні очікуються прохолодні ночі, без суттєвих опадів

12:45 02.09.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози

12:21 02.09.2022
Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди

Прогноз погоди на вихідні 3–4 вересня: готуйтеся до осінньої прохолоди

13:14 01.09.2022
В Україні в деяких областях у п'ятницю очікуються помірні дощі, місцями грози

В Україні в деяких областях у п'ятницю очікуються помірні дощі, місцями грози

13:05 29.08.2022
У найближчі дві доби в Україні без істотних опадів

У найближчі дві доби в Україні без істотних опадів

12:48 28.08.2022
Спекотна погода збережеться в Україні найближчої доби

Спекотна погода збережеться в Україні найближчої доби

12:46 26.08.2022
Прогноз погоди на вихідні 27–28 серпня: останній літній вікенд буде дуже спекотним

Прогноз погоди на вихідні 27–28 серпня: останній літній вікенд буде дуже спекотним

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Росіяни завдали авіаудару по лікарні Великописарівської громади, є постраждалі – Сумська ОВА

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

ОСТАННЄ

У Мелітополі 14 тисяч учнів розпочали навчальний рік в українських школах - мер

СБУ затримала агентів РФ, які працювали над запуском прокремлівського медіа-центру на півдні України

Подоляк назвав зупинення Радою ЄС спрощеного візового режиму для росіян першим кроком на довгому шляху примусу РФ до відповідальності за агресію

Українські військові знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та шість БПЛА - ПС ЗСУ

"Псевдореферендуму" 11 вересня не буде – мер Мелітополя

З України видворили двох громадян РФ та Румунії - СБУ

ГУР Міноборони отримало $5 млн, заарештованих у справі колишнього міністра агрополітики

Блінкен у Брюсселі поінформує союзників із НАТО та партнерів про результати візиту до Києва

Залужний подякував мешканцям окупованих територій, які допомагають українській армії виганяти російських загарбників

Батальйон парамедиків "Госпітальєри" провів випробування багатоцільового робота для евакуації поранених із поля бою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА