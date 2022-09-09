Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде похмурою (за винятком кількох регіонів) і з великим діапазоном денних температур — від +10…+12°С на півночі та в центрі до +20…+22°С на півдні.

Погода у суботу 10 вересня

У суботу насолодитися м'яким осіннім теплом зможуть лише жителі Криму, Херсонської та Одеської областей — термометри тут покажуть +23…+24 °С. У Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях буде прохолодніше, але також доволі комфортно — +17…+19 °С. У західних регіонах, Харківській та Вінницькій областях очікується до +16…+18 °С, на Волині та у Рівненській області — +14…+16 °С. А от жителі Житомирської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Кіровоградської та Київської областей навряд чи захочуть вилізати з-під теплих ковдр — тут вдень прогнозується лише +10…+12°С.

Практично на всій території країни в суботу очікуються опади, ясно буде лише в Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях. Найсильніші дощі пройдуть у Чернігівській, Івано-Франківській та Житомирській областях, грози — на Закарпатті, у центрі та на півдні.

Погода в неділю 11 вересня

У Волинській, Рівненській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях термометри вдень покажуть лише +11…+14 °С — добре, що в неділю можна залишитися вдома. У центральних та західних регіонах очікується +15…+17 °С, на сході — +17…+19 °С, на півдні — +22…+23 °С. Сонячно буде лише у Донецькій та Луганській областях, на решті території пройдуть дощі, на півдні та південному сході — з грозами.

Погода у понеділок 12 вересня

Погода на початку тижня по всій Україні буде похмурою та дощовою. У Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Волинській та Київській областях синоптики обіцяють +11…+13 °С — одягайтеся тепліше та не забувайте парасольки. На решті території країни температура повітря відповідатиме вересневій нормі: +13…+15 °С — у західних областях, +16…+18 °С — у центрі, +20…+21 °С — на сході.

Чи можна розслабитися алергікам?

На жаль, поки що ні. В усіх регіонах України триває цвітіння амброзії. Дощі на більшій частині країни осадять пилок, проте відмовлятися від масочного режиму та регулярного вологого прибирання поки що не варто.

Народні прикмети та вірування

На Анну Пророчицю, 10 вересня, чекали на теплу суху погоду. Вважалося, що зима тоді буде пізньою і м'якою, без морозів. Обов'язково дивилися на берези: якщо листя починало жовтіти ближче до верхівки, весна мала бути ранньою.

У неділю, 11 вересня, варто поспостерігати за поведінкою птахів: клин журавлів у небі віщував нашим предкам сніжну зиму і швидке похолодання, а шпаки, що розгулюють галявинами — затяжне бабине літо.