Події

10:36 09.09.2022

Прем'єр Польщі вирушив до Києва - ЗМІ

1 хв читати
Прем'єр Польщі вирушив до Києва - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вирушив до Києва, де проведе кілька зустрічей, на яких обговорить такі теми, як геополітична ситуація, енергетичний ринок та безпека, повідомив у п'ятницю приватному телеканалу Polsat офіційний представник уряду Пйотр Мюллер.

Мюллер також зазначив, що під час візиту не буде оголошено про якісь суттєві чи раптові зміни, проте цей візит — політичний сигнал Кремлю, який нагадує про позицію Польщі у зв'язку з агресією РФ проти України.

"Ми підтримуватимемо Україну в цій дуже складній ситуації, тому що вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Крім того, захист України - це також захист нашої безпеки", - сказав Мюллер.

Теги: #моравецький

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 24.06.2022
ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

ЄС виділить 9 млрд євро допомоги Україні - Моравецький

17:03 07.06.2022
Польща поставить Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих - ЗМІ

Польща поставить Україні понад 50 самохідних гаубиць Krab на суму близько 3 млрд злотих - ЗМІ

13:52 05.05.2022
У Варшаві відбувається міжнародна донорська конференція щодо України: Ми тут, щоб гарантувати перемогу України

У Варшаві відбувається міжнародна донорська конференція щодо України: Ми тут, щоб гарантувати перемогу України

13:23 19.04.2022
Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові та анонсував будівництво таких самих навколо Києва

Прем'єр Польщі відкрив містечко для внутрішніх переселенців у Львові та анонсував будівництво таких самих навколо Києва

10:54 19.04.2022
Прем'єр Польщі відвідає Львів у вівторок

Прем'єр Польщі відвідає Львів у вівторок

17:04 15.04.2022
Україна замінить Росію на чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків - Моравецький

Україна замінить Росію на чемпіонаті світу з волейболу серед чоловіків - Моравецький

11:46 04.04.2022
Прем'єр Польщі: Позиція ФРН є головною перешкодою для посилення санкцій проти РФ

Прем'єр Польщі: Позиція ФРН є головною перешкодою для посилення санкцій проти РФ

14:41 25.03.2022
Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні

00:57 16.03.2022
Моравецький: Європа без України більше не буде Європою

Моравецький: Європа без України більше не буде Європою

15:30 25.02.2022
Польща має намір закрити повітряний простір для російських авіакомпаній - прем'єр

Польща має намір закрити повітряний простір для російських авіакомпаній - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

ОСТАННЄ

У деокупованих населених пунктах Харківщини найближчим часом розпочнеться відновлення інфраструктури та підготовка до зими - Синєгубов

Прогноз погоди на вихідні 10–11 вересня: вікенд краще провести вдома

У Бахмуті за добу вбито 8 осіб, ще 17 поранено, пошкоджено 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, немає води та електрики – голова ОВА

У Київській ОВА попереджають громадян про заплановані роботи з утилізації ворожих мін

ЗСУ, ймовірно, звільнять Куп'янськ протягом наступних 72 годин - IWS

Під час розчищення території заводу ім. Ілліча в окупованому Маріуполі підірвалися 4 місцеві жителі

За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

Втрати ворога за добу становили 650 осіб о/с, 10 танків, 18 броньованих машин, 11 артсистем та 1 вертоліт - Генштаб

У Сєвєродонецьку окупанти не можуть організувати роботу комунальних служб і залучають місцевих мешканців безкоштовно прибирати сміття

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА