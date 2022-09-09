Прем'єр Польщі вирушив до Києва - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вирушив до Києва, де проведе кілька зустрічей, на яких обговорить такі теми, як геополітична ситуація, енергетичний ринок та безпека, повідомив у п'ятницю приватному телеканалу Polsat офіційний представник уряду Пйотр Мюллер.

Мюллер також зазначив, що під час візиту не буде оголошено про якісь суттєві чи раптові зміни, проте цей візит — політичний сигнал Кремлю, який нагадує про позицію Польщі у зв'язку з агресією РФ проти України.

"Ми підтримуватимемо Україну в цій дуже складній ситуації, тому що вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Крім того, захист України - це також захист нашої безпеки", - сказав Мюллер.