За добу на Харківщині 4 загиблих, 10 поранених, частина ракет, які випустили по регіону вночі, "самоліквідувалася" на території РФ - Синєгубов

Минулої ночі російські окупаційні війська інтенсивно завдавали ракетних ударів і обстрілювали з РСЗВ Харків та область, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Частина ракет "самоліквідувалася" на території Росії. У Харкові внаслідок російського терору сталася пожежа та руйнація триповерхової адмінбудівлі в Салтівському районі, є влучання в Київському районі - постраждала одна жінка 53 років... Уночі ворог завдавав інтенсивних ударів по Харківському району – ракета влучила в землю поблизу приватних будинків, пошкоджено вікна. Зранку медики госпіталізували чоловіка... У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджено приватні будинки, навчально-спортивний центр, господарчі споруди", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. Загалом за добу чотири особи загинули (дві у Харкові, по одній у Чугуївському та Ізюмському районах), 10 осіб поранено (вісім – у Харкові, по одній у Лозівському та Чугуївському районах).