Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, внаслідок цього є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, вдень, 8 вересня, орієнтовно з 12:00 під ворожими обстрілами знаходилося селище Тернові Поди та с. Мирне Шевченківської громади. Постраждалих немає. Також уночі, 9 вересня, ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря та Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Також за добу минулого четверга окупанти обстрілювали Баштанський район. Зокрема, близько 13:00 та 23:45, а також 9 вересня о 05:30 обстріляли с. Широке Широківської громади. Влучення були у зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає.

Крім того, у четвер близько 17:00 були обстріли околиць села Перемога Інгульської громади. Постраждалих та пошкоджень немає. Також унаслідок нічних обстрілів Інгульської громади знеструмлено п'ять населених пунктів.

Водночас тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, 8 вересня, близько 14:00, виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає.

А в ніч із 8 на 9 вересня були ворожі обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Внаслідок чого знеструмлено всю громаду. Детальна інформація уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.