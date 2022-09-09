Події

08:49 09.09.2022

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

1 хв читати
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, внаслідок цього є руйнування інфраструктури, знеструмлення кількох населених пунктів і лісові пожежі, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Зокрема, вдень, 8 вересня, орієнтовно з 12:00 під ворожими обстрілами знаходилося селище Тернові Поди та с. Мирне Шевченківської громади. Постраждалих немає. Також уночі, 9 вересня, ворог обстрілював селище Любомирівка та села Зоря та Котляреве Шевченківської громади. Постраждалих немає.

Також за добу минулого четверга окупанти обстрілювали Баштанський район. Зокрема, близько 13:00 та 23:45, а також 9 вересня о 05:30 обстріляли с. Широке Широківської громади. Влучення були у зруйнований ЦНАП та школу. Постраждалих немає.

Крім того, у четвер близько 17:00 були обстріли околиць села Перемога Інгульської громади. Постраждалих та пошкоджень немає. Також унаслідок нічних обстрілів Інгульської громади знеструмлено п'ять населених пунктів.

Водночас тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, 8 вересня, близько 14:00, виникла пожежа листяної та хвойної підстилки у лісі Березнегуватського лісового господарства. Постраждалих немає.

А в ніч із 8 на 9 вересня були ворожі обстріли на території Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Внаслідок чого знеструмлено всю громаду. Детальна інформація уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріли #миколаївська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:28 09.09.2022
На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

На Дніпропетровщині ніч пройшла відносно спокійно, окупанти одного разу обстріляли Нікопольський район, люди не постраждали

08:22 09.09.2022
На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

На Донеччині окупанти вбили 9 цивільних, поранили 23 людини

07:44 09.09.2022
Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

Окупанти за четвер обстріляли три ОТГ Сумської області, а в Шосткінському районі на міні підірвався автомобіль

06:55 09.09.2022
Окупанти обстріляли приватний сектор Харкова з РСЗВ, мирні жителі не постраждали

Окупанти обстріляли приватний сектор Харкова з РСЗВ, мирні жителі не постраждали

08:35 08.09.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 63 вибухонебезпечні предмети, що не розірвалися

08:26 08.09.2022
Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито сімох людей, поранені двоє

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області вбито сімох людей, поранені двоє

08:12 08.09.2022
Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

Окупанти вночі з РСЗВ та артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини

08:37 07.09.2022
За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

За добу на Харківщині в результаті ворожих обстрілів поранено чотирьох мирних мешканців, серед яких підліток

08:07 07.09.2022
Минулої доби в Донецькій області загинули три людини, дві – поранені

Минулої доби в Донецькій області загинули три людини, дві – поранені

08:04 07.09.2022
Ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з’ясовуються

Ворог обстріляв Нікопольський район, масштаби руйнувань з’ясовуються

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ

Постачання Україною агропродукції в рамках зернової ініціативи гарантують продовольчу безпеку

Із 1 вересня ЗСУ звільнили від російської окупації понад тисячу квадратних кілометрів України

У Великій Британії очікуються як мінімум десять днів жалоби у зв'язку зі смертю Єлизавети II

ОСТАННЄ

США запровадили санкції проти високопоставлених осіб Ірану, причетних до виробництва та постачання БПЛА до Росії для підтримки її агресії проти України

На Харківщині 52-річний чоловік зарізав співробітницю банку, правоохоронці затримала зловмисника

Харківські рятувальники за добу здійснили 32 виїзди, з яких 15 – на ліквідацію пожеж через обстріли окупантів

ЗС України успішно ведуть контрнаступ на харківському напрямку, але на херсонському окупанти перейшли до тактики терору та використовують місцевих жителів як "живий щит"

Європейські лідери співчувають у зв’язку зі смертю британської королеви Єлизавети

За добу ЗС України знищили 59 окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

Байден співчуває у зв'язку зі смертю Єлизавети II і сподівається на збереження дружби США та Британії за короля Чарльза III

Росіяни знову атакували Салтівку у Харкові, постраждав вищий навчальний заклад

Зеленський підписав указ про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти 606 осіб із керівництва РФ

Окупанти обстрілюють із РСЗВ Харків, внаслідок обстрілу Чугуївського району загинула жінка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА