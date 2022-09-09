За добу ЗС України знищили 59 окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів на південному напрямку

Минулої доби четверга, 8 вересня, у зоні Оперативного командування "Південь" бійці Збройних сил України знищили 59 російських окупантів, 17 одиниць техніки, 2 склади боєприпасів, повідомляє ОК "Південь".

"Втрати ворога за бойовий день складають 5️9 рашистів, 3️ реактивні системи залпового вогню "Ураган" і транспортно-зарядна машина для них, 2 самохідні гармати артилерії "Піон", самохідна гаубиця "Мста-С", 3 самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та 6 одиниць авто-бронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються шукати способи для покращення логістичного забезпечення своїх військ, організуючи понтонні переправи через річки Дніпро та Інгулець. Водночас завдають ракетно-артилерійських та авіаційних ударів по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах.

Протягом четверга ворог завдав 30 авіаційних та 1 ракетний удар по позиціях бійців ЗСУ, а також здійснив пуски 4 ракет Р-27 українськими літаками, що завдавали ударів по противнику.

Водночас Повітряні сили України завдали ворогові 6, а ракетно-артилерійські підрозділи 265 точних уражень, зокрема по реактивним системам залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам поблизу Нової Каховки.

"Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання", - сказано у повідомленні.

У військовому відомстві також повідомили, що у Миколаївській області затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ, а на Одещині викрито місцеву мешканку, яка в особистому листуванні передавала російським кураторам дані щодо об'єктів критичної інфраструктури та стратегічно важливих локацій переміщення гуманітарних і сільськогосподарських вантажів. Їй повідомлять про підозру у колабораційній діяльності. Триває кримінальне провадження.

Також повідомляється про збільшення військово-морських сил РФ у Чорному морі.

"Вороже угруповання сил у Чорному морі зараз становить 19 кораблів і катерів, серед яких 3 надводні ракетоносії, споряджені 24 ракетами "Калібр". Отже загроза ракетного удару актуальна і цілком ймовірна", - сказано в повідомленні.