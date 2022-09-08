Події

21:00 08.09.2022

В Енергодарі та Мелітополі відключено електрику в результаті обстрілів

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В Енергодарі та Мелітополі відключено електрику в результаті обстрілів

Мешканці Мелітополя та Енергодара, а також деяких інших населених пунктів залишилися без електрики в результаті обстрілів.

"Недовго енергодарці тріумфували відновленню електропостачання. Двадцять хвилин тому світло знову зникло. І знову у всьому місті. Також повідомляють, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області", - написав міський голова Енергодара Дмитро Орлов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров також повідомив про проблеми з електрикою у місті.

"Знову окупанти випробовують мешканців тимчасово окупованих територій. Поки що в Мелітополі немає постійної подачі електроенергії. Подробиці з'ясовуємо", - повідомив Федоров у телеграм-каналі у четвер.

 

 

 

 

Теги: #мелітополь #електрика #енергодар

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