Померла королева Великої Британії Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета II пішла з життя на 97-му році, йдеться у заяві Букінгемського палацу, поширеній у четвер.

"Королева мирно померла сьогодні вдень у замку Балморал", - йдеться у заяві Букінгемського палацу, розміщеній у твіттері.

Британські ЗМІ зазначають, що син Єлизавети II, спадкоємець Чарльз, негайно, не чекаючи коронації, стає королем Великої Британії.

У заяві також зазначається, що "король і королева консорт залишаться у замку Балморал сьогодні ввечері та повернуться до Лондона завтра".

Королева Єлизавета ІІ - Єлизавета Олександра Марія - народилася 21 квітня 1926 року в сім'ї герцога та герцогині Йоркських. Спочатку не передбачалося, що принцеса колись стане королевою, оскільки після Георга V - дідуся Єлизавети II - королем мав стати її дядько Едуард VIII. Однак Едуард VIII зрікся престолу після 10 місяців правління, щоб одружитися з розведеною американкою Волліс Сімпсон. Таким чином, монархом Великої Британії і королівств Співдружності став його молодший брат Георг VI, а Єлизавета II стала несподіваною спадкоємицею престолу.

Принцеса Йоркська здобула домашню освіту, переважно в гуманітарних сферах. Вона практично самостійно вивчила французьку мову. Єлизавета II із самого дитинства займалася верховою їздою та розведенням собак. Особливо вона любила собак породи коргі, які досі вважаються королівськими собаками.

Едуард VIII зрікся престолу в 1936 році, коли принцесі було лише 10 років. Її батько став королем Великої Британії і разом із сім'єю переїхав до Букінгемського палацу. Наступний претендент на трон, брат Георга VI Генрі, наслідував приклад старшого брата і відмовився від права престолонаслідування. Так Єлизавета II стала основною спадкоємицею трону Великої Британії.

У 1944 році, під час Другої світової війни, майбутня королева стала одним із п'яти державних радників, отримавши право виконувати функції короля за його відсутності. Пізніше, у 1945 році, принцеса вступила до жіночих загонів самооборони, пройшла підготовку як механік-водій санітарного автомобіля та отримала звання лейтенанта.

Єлизавета II вийшла заміж за Філіпа Маунтбаттена – члена грецької та датської королівських сімей – у 1947 році, у 21 рік. Подружжя стало довготривалим королівським шлюбом в історії - пара прожила разом майже 74 роки, поки їх не розлучила смерть принца Единбурзького в 2021 році.

У 1952 році помер король Георг VI і Єлизавета II була проголошена новим монархом Великої Британії. Церемонія коронації, що відбулася вже 1953 року, транслювалася національним телебаченням - перший подібний випадок у історії.

Єлизавета II стала першим монархом, який здійснив кругосвітню подорож. Земну кулю королева об'їхала в 1954 році.

У 2015 році Єлизавета стала довгостроковим монархом в історії Великої Британії. На той час вона перебувала на престолі вже 63 роки.

У Єлизавети та Філіпа народилося четверо дітей – принц Чарльз, перший у черзі на королівський престол і колишній чоловік принцеси Діани, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард. Також у королеви є вісім онуків та 12 правнуків.