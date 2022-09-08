Українська армія протягом останньої доби відбила атаки окупантів на декількох напрямках лінії фронту, уражено два взводні опорні пункти загарбників, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, а також два зенітні ракетні комплекси, повідомляє Генштаб ЗСУ у четвер.

"Підрозділи сил оборони утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Українські військові успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Костянтинівка, Довгеньке, Дібрівне, Григорівка, Соледар, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що ракетні війська та артилерія наземних угруповань українських військ продовжують виконувати завдання контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника.

"Протягом поточної доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила понад 12 ударів, уразивши два взводних опорних пункти, шість районів зосередження живої сили та військової техніки і два зенітних ракетних комплекси ворога. Підрозділи протиповітряної оборони наших військ знищили два БпЛА", - наголосили у Генштабі.

Точні втрати противника встановлюються.