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08:32 08.09.2022

Українська промисловість сповільнила темпи відновлення та менш оптимістично оцінює майбутнє – дослідження

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Українська промисловість сповільнила темпи відновлення та менш оптимістично оцінює майбутнє – дослідження

Український бізнес у серпні продовжував відновлювати виробництво, проте став гірше оцінювати загальноекономічне середовище та стан справ на підприємстві, такими є результати четвертого щомісячного опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Динаміка показників економічної кон'юнктури та очікувань свідчать про можливі проблеми в секторі промисловості у найближчі два місяці", – наводяться у повідомленні інституту у середу слова його виконавчого директора Оксани Кузяків.

Згідно з опитуванням, бізнес стає більш невпевненим щодо майбутнього: у серпні зросла невизначеність майбутнього в перспективі найближчого часу, яка зменшувалась у попередні місяці. Крім того, сповільнилася тенденція до зростання виробничих очікувань на три місяці.

Водночас загалом очікування залишаються позитивними, і частка "оптимістів" поки що перевищує частку "песимістів" щодо майбутніх змін загальноекономічного середовища та стану справ на підприємстві у піврічній перспективі.

Відповідно до дослідження, на зниження оптимізму могло вплинути погіршення оцінок політики уряду, що триває вже другий місяць поспіль. У серпні частка тих, хто оцінює політику уряду, негативно зросла із 22% до 28% проти 10%, що оцінюють її позитивно.

Серед найбільших перешкод бізнес у серпні, як і раніше, називав ціни на сировину, логістичні проблеми, брак оборотних коштів та зменшення попиту на продукцію. П'яте місце у цьому антирейтингу у серпні зайняло держрегулювання курсу валют – на нього вказали 28% опитаних проти 15% місяцем раніше.

Водночас нестачу робочої сили та палива вказали лише 13% респондентів, тоді як у липні їх було відповідно 34% та 36%.

Зменшилася вага також таких бар'єрів як заборона імпорту сировини з інших країн та пошкодження майна або товару в результаті війни, а також перебої з електро-, водо- та теплопостачанням – відповідно з 15% до 9%, з 11% до 6% та з 11 % до 5%.

На такий фактор як "працювати небезпечно" у червні вказало 26% учасників опитування, що майже відповідає липневому показнику – 27%, і помітно краще за травневі 34%.

Згідно із дослідженням, найкраще відновлюються підприємства галузей, які забезпечують базові потреби людини, зокрема, харчова та легка промисловість, де у серпні завантаження зросло: відповідно 61% та 47% підприємств цих галузей працюють із завантаженням від 75% від довоєнної.

У серпні покращилися справи у виробництві будівельних матеріалів, проте цей показник там залишається дуже низьким – 13%.

Одночасно у хімії та деревообробці ситуація погіршилася: із завантаженням від 75% від довоєнної там у серпні працювало по 25% підприємств порівняно з 32% та 35% у липні. Такою ж складною – 26% – залишається ситуація у металургії.

У серпні бізнес найбільше очікував на закінчення війни, деокупацію територій України та припинення девальвації гривні.

В опитуванні взяли участь 518 підприємств, розташованих у 21 регіоні України.

 

 

Теги: #опитування #бізнес

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