Байден продовжив надзвичайний стан через погрози іноземного втручання в американські вибори

Президент США Джо Байден продовжив дію указу від 12 вересня 2018 року про надзвичайний стан у країні через погрози іноземного втручання в американські вибори, повідомив Білий дім.

У листі на ім'я лідерів обох палат Конгресу Байден зазначив, що "здатність осіб, які перебувають, повністю або в значній частині, за межами Сполучених Штатів, втручатися у вибори в Сполучених Штатах або підривати довіру громадськості до них (...) продовжує представляти незвичайну і надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів".

"Тому я вирішив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан у країні, оголошений у Виконавчому указі 13848 у зв'язку із загрозою іноземного втручання у вибори у Сполучених Штатах або підривом суспільної довіри до них", - написав президент.

Він визнав, що "не було жодних доказів того, що іноземна держава змінила результати або підрахунок голосів на будь-яких виборах у Сполучених Штатах". Однак, за його словами, "іноземні держави історично прагнули використати вільну та відкриту політичну систему Америки".

Білий дім опублікував також повідомлення Байдена, в якому йдеться про те, що "надзвичайний стан в країні, оголошений (...) у зв'язку з загрозою іноземного втручання або підриву суспільної довіри до виборів у Сполучених Штатах продовжується на один рік".