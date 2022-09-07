Банда на чолі з росіянином та італійцем крала натовський гас

Злочинцям, які вкрали через тунель понад 2 млн літрів гасу з трубопроводу, що постачав ставку верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі поблизу бельгійського міста Монс, загрожують терміни від 2 до 8 років.

Цю кількість гасу було відкачано за близько 2 роки, збитки оцінюються в 2 млн 457 тис. євро.

Розслідування розпочалося влітку 2019 року. Бельгійський оператор Belgian Pipeline Organisation подав скаргу у зв'язку із виявленим зниженням з грудня 2018 року тиску в трубопроводі, який проходить у бік ставки головного командування НАТО. У вересні 2019 року була затримана зареєстрована в Італії вантажівка-цистерна для перевезення гасу. Єдиною контактною особою водія у Бельгії був росіянин на ім'я Іван, який повідомив йому маршрут до містечка Базекл під Монсом.

У Базеклі поліцейські виявили тунель, проведений до трубопроводу від складу, орендованого молдаванином, який проживає в цих місцях понад 20 років і з 2014 року очолює транспортне підприємство.

Склад цілодобово охоронявся "двома чоловіками зі Східної Європи". Власник складу стверджує, що ніколи не був обізнаним, що відбувається в приміщенні, яке він здавав.

За оцінкою прокуратури, ліквідовано "міжнародну злочинну організацію, націлену на крадіжку на шкоду НАТО гасу, який викрадався для поставок за кордон". За заявою заступника прокурора, на чолі цієї організації стояли росіянин, якому загрожує вісім років в'язниці та штраф у розмірі 40 тис. євро, та італієць, якому можуть присудити п'ять років в'язниці та штраф у розмірі 25 тис. євро.

Загалом обвинувачення висунуто семи фігурантам. Вироки від двох до чотирьох років, включно з умовним, висунуті щодо водіїв та інших підсобних спільників злочинного бізнесу.

Вердикти у цій справі мають бути винесені 3 жовтня.