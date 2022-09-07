Найближчими днями в половині областей України пройдуть дощі, до п'ятниці припиняться нічні заморозки

Невеликий дощ очікується у Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській і Миколаївській областях у четвер, 8 вересня, вдень у Карпатах дощ буде помірним, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті територій без опадів. Вітер північний (у південній частині південно-західний), 3-8 м/с.

Температура вночі в північній і східній частинах і в більшості центральних областей України 2-7° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°; на решті територій 7-12°; вдень 16-21°, у Закарпатській та Одеській областях 22-27°, на високогір'ї Карпат 10-15°.

У Києві 8 вересня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень у Києві з 1881 року в день 8 вересня найвищу температуру було зафіксовано на позначці +32,7° у 2008 році, найнижчу - вночі на позначці +3,3° 1991 р.

У п'ятницю, 9 вересня, у західних, південних, Вінницькій, подекуди в Кіровоградській областях помірні, на заході місцями сильні дощі, на решті територій без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, вночі в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, у східних і північно-східних областях 3-8° тепла; вдень 14-19°; на півдні країни та в Закарпатті вночі 9-14°, удень 18-23°.

У Києві 9 вересня без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°; вдень 17-19°.

7 вересня на 8.00 температура води в Чорному й Азовському морях становила 18-21°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, 19°.