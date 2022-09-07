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10:35 07.09.2022

Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

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Широкомасштабна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність розвідників - Буданов

Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань є ефективна діяльність військових розвідників, зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"За тридцять років українська воєнна розвідка, маючи міцне історичне коріння, розвинулась, посилила свої спроможності, виховала когорту мужніх, талановитих, непересічних, відданих своїй справі професіоналів. Широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників", - ідеться у його привітанні з нагоди Дня воєнної розвідки України, оприлюдненому у середу у телеграм-каналі ГУР МО України.

Особливі слова подяки він висловив тим, хто на лінії зіткнення та в глибокому тилу ворога "в нерівному протистоянні й непередбачуваних умовах сміливо та рішуче діє, виконуючи надскладні спеціальні завдання".

"Вічна слава і пам’ять розвідникам, які віддали життя за незалежну соборну демократичну Україну. Вони назавжди залишаться в наших серцях!" – додав Буданов.

 

Теги: #війна #буданов #гур_міноборони

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