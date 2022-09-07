За добу харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 13 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів, 10 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 3 пожежі, спричинені воєнними діями.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, зокрема, рятувальники ліквідували пожежу, що виникла у житловому п'ятиповерховому будинку в центрі Харкова в результаті влучення російської С-300 6 вересня близько 9 години ранку.

"О 15:12 рятувальники ліквідували пожежу у житловій п'ятиповерхівці в Київському районі Харкова, частково зруйнованій ворожою ракетою. До 18:00 там тривали аварійно-рятувальні роботи. Нагадаємо, що на місці пригоди вогнеборцям вдалося врятувати 3 людей", - йдеться у повідомленні.

У ніч проти 7 вересня, о 00:41, рятувальники виїжджали на гасіння пожежі від ще одного влучення російської ракети - вона вдарила в будівлю автомийки у Немишлянському районі Харкова. Вогонь охопив 50 кв.м. Його загасили за годину.

Крім того, рятувальники 6 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції і двічі на аварійно-рятувальні роботи. Зокрема, верхолази ДСНС продовжували проводити аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій російськими ракетами будівлі Будинку друку у Немишлянському районі Харкова.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів.