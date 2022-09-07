За добу українські військові знищили 83 окупанти, 23 одиниці техніки, 3 склади боєприпасів

За добу вівторка українські військові знищили 83 особи особового складу агресора, 23 одиниці ворожої техніки, 3 склади боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Підтверджені втрати ворога становлять - 8️3️ рашисти, 5️ танків, 1️2️ гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С", 3️ гармати "Гіацинт-Б", 3️ одиниці авто-бронетехніки. Знищені 3️ склади боєприпасів у Голій Пристані та Снігурівці", - сказано у повідомленні, опублікованому на Фейсбуці у ніч на середу.

Також, у Миколаївському районі було збито БПЛА типу "Орлан-10". Загалом українська авіація завдала 13 ударів, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 25 вогневих завдань.

Противник завдав авіаударів у напрямку Білогірки, Костромки, Сухого Ставка, Безіменного у спробі утримати зайняті рубежі, українські зенітно-ракетні підрозділи збили ворожий штурмовик Су-25.

Корабельне угруповання противника продовжує маневрувати вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму. На бойовому чергуванні перебувають 2️ надводні ракетоносії, споряджені 1️6 "Калібрами".