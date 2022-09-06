Компенсацію за надання житла переселенцям буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня - Мінреінтеграції

Компенсацію за надання житла тимчасово переміщеним особам буде збільшено до 900 грн з 1 жовтня, повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"6 вересня уряд уклав оновлений меморандум із Товариством Червоного хреста України. Ця домовленість відбулася за сприяння Мінреінтеграції. Вона дасть змогу збільшити фінансування на компенсації людям, які надали тимчасове житло внутрішнім переселенцям у межах програми "Прихисток", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Наголошується, що зазначена програма передбачає надання державної компенсації за житлово-комунальні послуги тим, хто безкоштовно прихистив внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій або зон бойових дій.

Передбачається, що з 1 жовтня власники житла, які розмістили в себе переселенців, отримуватимуть 900 грн замість 450 грн за кожну таку особу на місяць.