Єлизавета II прийняла відставку Джонсона з посади прем'єра Великої Британії - ЗМІ

Королева Великої Британії Єлизавета II у вівторок на аудієнції в замку Балморал – шотландській резиденції англійських королів – прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона, передає телеканал Sky News.

Під час візиту до Балморалу Джонсона супроводжувала дружина Керрі. Вони вже покинули палац.

Очікується, що найближчим часом королева призначить прем'єром Ліз Трасс та доручить їй формування нового уряду. Трасс стане 15-м прем'єром, призначеним Єлизаветою ІІ.

Джонсон на тлі скандалів за його участю заявив 8 липня, що згоден піти у відставку, але після того, як консерватори оберуть нового голову партії. Напередодні лідером Консервативної партії обрано Ліз Трасс, яка обіймала посаду глави МЗС в уряді Джонсона.