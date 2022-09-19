Події

19:58 19.09.2022

У Віндзорі завершується похорон Єлизавети II

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Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II доставили до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, де її буде поховано в понеділок.
Труну з тілом Єлизавети II провезли через місто Віндзор, в якому й розташований Віндзорський замок, поспостерігати за жалобною процесією вийшли тисячі людей. На прощання з королевою вивели її коргі, а також її улюбленого коня Емму. За катафалком йшли діти Єлизавети II та деякі інші члени королівської родини, зокрема принці Вільям та Гаррі.
Потім у каплиці відбулася заупокійна служба. На ній було майже 800 осіб, зокрема прем'єр-міністр Ліз Трасс, колишній прем'єр-міністр Тоні Блер разом із дружиною Шері та прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн.
Королеву поховають близько 19:30 за місцевим часом у каплиці на території Віндзорського замку разом з її чоловіком принцом Філіпом, який помер торік: його труну дістануть із королівського склепу під Віндзорським замком, у якому вона перебувала з 17 квітня 2021 року. Подружжя поховають поряд із батьком Єлизавети II королем Георгом VI, її матір'ю та сестрою принцесою Маргарет. Церемонія похорону не буде публічною.
Королева Єлизавета II померла 8 вересня в шотландському замку Балморал у віці 96 років. Рада престолонаслідування 10 вересня проголосила її сина новим монархом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Карлом III.

Теги: #похорон #велика_британія #єлизавета

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