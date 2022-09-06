ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

У вівторок, 6 вересня, підрозділи Повітряних сил Збройних сил України збили п'ять крилатих ракет, випущених російськими окупантами по українській території, повідомляє пресслужба ПС ЗСУ.

"Близько 8-ї ранку на півдні та сході країни підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил знищено п'ять із шести крилатих ракет Х-101, випущених із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, підрозділ зенітних ракетних військ ПС ЗСУ знищив ударний вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".