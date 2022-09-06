Події

08:39 06.09.2022

Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

1 хв читати
Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

Запаси зброї в країнах Євросоюзу виснажені постачанням Україні, у зв'язку з цим необхідне поповнення арсеналів держав-членів Союзу, заявив у понеділок голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я не сказав би, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми надавали українцям багато можливостей", - сказав він під час дебатів із законодавцями ЄС, його слова наводить агентство Associated Press.

Дипломат закликав держави-члени поповнити свої арсенали, заявивши, що найкраще зробити це спільно.

"Їх треба поповнювати. Найкращий спосіб - робити це разом. Це буде дешевше", - зазначив Боррель.

Попередження про виснаження запасів зброї вже надходило від країн-членів ЄС. Так, минулого тижня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін "досягає меж того, що ми можемо дати від бундесверу", нагадує американське видання Politico.

Від початку відкритої агресії Росії в Україні ЄС надав Києву військову допомогу на суму близько 2,5 млрд євро через Європейський фонд миру, частина зброї надійшла із власних запасів країн Євросоюзу, зазначає видання.

 

 

Теги: #україна #єс #запаси #зброя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 06.09.2022
У розвідки США є дані про закупівлю Росією північнокорейської артилерії - ЗМІ

У розвідки США є дані про закупівлю Росією північнокорейської артилерії - ЗМІ

07:35 06.09.2022
Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

21:58 05.09.2022
Фон дер Ляєн: Цього тижня Єврокомісія запропонує Україні 5 млрд євро макрофіну

Фон дер Ляєн: Цього тижня Єврокомісія запропонує Україні 5 млрд євро макрофіну

20:01 05.09.2022
Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

Польща, Естонія, Латвія та Литва офіційно підтримали Україну на шляху приєднання до Механізму цивільного захисту ЄС

17:44 05.09.2022
ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

16:52 05.09.2022
В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

14:34 05.09.2022
Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

Шмигаль: Україна та ЄС підписали відразу п'ять угод, що наближають нашу країну до вступу до Євросоюзу

13:45 05.09.2022
Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

Україна та Єврокомісія домовилися про фінансування заходу щодо зменшення вразливості та підвищення продовольчої безпеки в Україні

13:41 05.09.2022
Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

Єврокомісія виділяє Україні EUR500 млн у рамках програми бюджетної підтримки

11:09 05.09.2022
Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

Президент ЄП Мецола - Шмигалю: Європарламент залишається надійним другом України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

У Кривому Розі внаслідок обстрілу розпочалася пожежа на нафтобазі - голова ОВА

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

ОСТАННЄ

Україна повернула тіла ще 25 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

За останній місяць із п'яти областей України евакуювалися понад 60 тис. осіб - Верещук

ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

У Кривому Розі внаслідок обстрілу розпочалася пожежа на нафтобазі - голова ОВА

Україна вимагає гуманітарний коридор із територій навколо ЗАЕС - Верещук

Уранці окупанти завдали удару по центру Харкова, інформація про жертв та руйнування уточнюється - Терехов

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА