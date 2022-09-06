Боррель закликав держави-члени спільно поповнити свої арсенали після надання зброї Україні

Запаси зброї в країнах Євросоюзу виснажені постачанням Україні, у зв'язку з цим необхідне поповнення арсеналів держав-членів Союзу, заявив у понеділок голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

"Військові запаси більшості держав-членів були, я не сказав би, вичерпані, але виснажені значною мірою, тому що ми надавали українцям багато можливостей", - сказав він під час дебатів із законодавцями ЄС, його слова наводить агентство Associated Press.

Дипломат закликав держави-члени поповнити свої арсенали, заявивши, що найкраще зробити це спільно.

"Їх треба поповнювати. Найкращий спосіб - робити це разом. Це буде дешевше", - зазначив Боррель.

Попередження про виснаження запасів зброї вже надходило від країн-членів ЄС. Так, минулого тижня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін "досягає меж того, що ми можемо дати від бундесверу", нагадує американське видання Politico.

Від початку відкритої агресії Росії в Україні ЄС надав Києву військову допомогу на суму близько 2,5 млрд євро через Європейський фонд миру, частина зброї надійшла із власних запасів країн Євросоюзу, зазначає видання.