За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

Минулої доби на південному напрямку завдано 18 авіаударів, виконано 370 артзавдань. Знищено 86 окупантів, 23 одиниці техніки, станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс, 4 склади боєприпасів, збито гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59, повідомили в ОК "Південь".

"Основна увага була зосереджена на утриманні займаних рубежів, нанесенні авіаційних ударів у напрямку Малої Сейдеменухи, Правдиного та Білогірки", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

За інформацією ОК, авіацією ЗСУ завдано 18 ударів по позиціях, логістиці, командних та опорних пунктах ворога.

Протягом бойового дня, в районі Високопілля, продовжувалась розвідувальна діяльність за допомогою безпілотного шпигуна "Орлан-10". Точним пострілом зенітного ракетного підрозділу шпигуна знищено.

У районі Новогригорівки Миколаївської області, при спробі атакувати українські позиції, було відкрито вогонь на поразку та знищено ударний ворожий вертоліт Ка-52.

А під час ракетної атаки по звільнених територіях Херсонщини, поблизу Андріївки, силами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 370 вогневих завдань на ураження підрозділів протиповітряної оборони ворога, районів зосередження сил і засобів, станцій радіоелектронної боротьби та понтонних переправ поблизу Дар’ївки та вздовж Каховської ГЕС.

"Вогневий контроль переправ через річку Дніпро системний та ефективний. Підтверджені втрати ворога становлять 86 рашистів, 4 танки, 12 одиниць авто-бронетехніки, 4 гаубиці 152-го калібру "Мста-Б" та "Мста-С", 3 гармати 152-калібру "Гіацинт-Б" та "Гіацинт-С", станцію зв'язку та протитанковий ракетний комплекс. Ліквідовано 4 склади ворожих складів боєприпасів у Бериславському, Херсонському та Баштанському районах", – йдеться у зведенні.

Крім того, повідомляється, що з метою покращення тактичного становища противник провів штурмові дії в напрямку Шмідтового та Тернових Под, силами зведеного підрозділу, зокрема, із застосуванням спецназівців. Але успіху не мав.

Загалом за день ворог здійснив 24 авіаційні та 3 ракетні удари. Зокрема після обіду росіяни двічі направили свої "Урагани" на Криворізький район.

"В Апостоловому загинула жінка похилого віку. Попередньо, троє людей поранено. Усі вони перебувають у лікарні у важкому стані. У місті понівечено газогін - сталася пожежа, яку оперативно приборкали. У Зеленодольську людей не зачепило. Пошкоджено виробничі будівлі підприємства", - зазначили у ЗСУ.

Ракету "Іскандер", яку ворог випустив Миколаївщиною, знищено силами протиповітряної оборони.

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі без змін у складі, районах маневрування та намірів у постійній готовності до застосування 16 крилатих ракет "Калібр".