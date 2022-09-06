Події

07:08 06.09.2022

Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

2 хв читати
Розроблена Boeing ракета-носій SLS може стартувати з місячною місією у середині жовтня

Запуск американської надважкої ракети-носія SLS (Space Launch System) із космічним кораблем Orion ("Оріон") до Місяця в рамках місії Artemis 1 ("Артеміда-1"), який вже двічі відкладався, може відбутися в середині жовтня, повідомило спеціалізоване видання Space flight Now.

Американське космічне агентство NASA підтверджує, що у зв'язку із зафіксованим витіканням рідкого водню під час заправки першого ступеня ракети-носія запуск двічі скасовували - 29 серпня та 3 вересня. Інженери працюють над проблемою, але на це може піти кілька тижнів, зазначили в агентстві. Місія оцінюється у $4 млрд.

Спочатку запуск мав відбутися 29 серпня, потім пуск планувалося здійснити 3 вересня. Однак знову було виявлено витік рідкого водню під час заправки першого ступеня ракети SLS.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі має попрямувати до Місяця та пробути на орбіті кілька тижнів. Потім корабель повинен повернутися до Землі і приводнитися в Тихому океані поблизу берегів Каліфорнії.

Тестовий політ має продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS розроблена Boeing Co. (SPB: BA), нині є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За задумом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен здійснити обліт супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion, що спускається, з астронавтами приводниться в Тихому океані. У рамках місії Artemis 3, яка зараз планується у 2025 році, американські астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення американських астронавтів на місячну поверхню через 53 роки після останньої місії, будівництво навколомісячної станції та підготовка умов можливої колонізації Місяця в майбутньому.

За даними американських експертів товариства The Planetary Society, NASA розробляло ракету-носій SLS та космічний корабель Orion упродовж 17 років. На ці цілі агентство витратило близько $50 млрд.

 

 

Теги: #сша #місяць #терміни #корабель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 05.09.2022
Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

07:46 05.09.2022
Віцепрезидент США обговорила з польським прем'єром питання американської військової присутності та допомогу Україні

Віцепрезидент США обговорила з польським прем'єром питання американської військової присутності та допомогу Україні

07:18 05.09.2022
Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

Потрібно бути готовими до припинення існування Росії у її нинішньому вигляді – екскомандувач військ США в Європі Бен Годжес

07:11 05.09.2022
Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

Завершення роботи в Росії посла США Саллівана є плановим

07:36 04.09.2022
NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

07:10 04.09.2022
NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

06:52 04.09.2022
Блінкен привітав призначення генсеком ООН спецпредставника з Лівії

Блінкен привітав призначення генсеком ООН спецпредставника з Лівії

07:13 03.09.2022
Держдеп США схвалив можливий продаж Тайваню озброєнь на суму понад $1,1 млрд

Держдеп США схвалив можливий продаж Тайваню озброєнь на суму понад $1,1 млрд

21:10 02.09.2022
РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

21:01 02.09.2022
Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

Знищено склад, з якого брали ракети С-300 для обстрілів Харкова

Зеленський сподівається на об'єктивність висновків місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Ліз Трасс завжди була на світлій стороні європейської політики

ОСТАННЄ

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області поранено четверо людей

За добу харківські рятувальники здійснили 23 оперативні виїзди, піротехніки ліквідували 9 боєприпасів, що не розірвалися

Двоє людей поранені в результаті обстрілу Нікополя

МАГАТЕ підтвердила від'їзд чотирьох із шести експертів із ЗАЕС у понеділок та звіт про місію у вівторок

Понад 2 млн тонн сільгосппродукції експортовано з України в рамках чорноморської зернової ініціативи

ЗС України відбили наступ окупантів на чотирьох напрямках, над Миколаївською областю збито крилату ракету

Посли G7 висловили "стурбованість" законопроєктом щодо відбору керівництва антикорупційних інституцій України

За добу на півдні України знищено 86 окупантів, 25 одиниць техніки, 4 склади боєприпасів, гелікоптер Ка-52, БПЛА та дві ракети Х-59

Окупанти за добу шість разів обстрілювали прикордонні громади Сумської області

Окупанти обстріляли ракетами Індустріальний район Харкова, загинула жінка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА