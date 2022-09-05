Події

21:01 05.09.2022

Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

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Резніков і посол США Брінк обговорили позиції сторін перед зустріччю у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із послом США в Україні Бріджит Брінк, обмінялися думками щодо позицій сторін напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 8 вересня.

Як повідомляє Міноборони України, у ході зустрічі взяли участь також заступник міністра оборони України Олександр Поліщук, заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та військовий аташе з оборони США в Україні бригадний генерал Геррік Хармон.

"Під час зустрічі відбувся обмін думками щодо позицій сторін напередодні чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 8 вересня в Німеччині. Олексій Резніков подякував американській стороні за плідну співпрацю, підтримку України та військовослужбовців ЗСУ", - сказано у повідомленні.

 

 

Теги: #сша #міноборони #рамштайн

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