НАТО може покрити 50% потреб України в зимовому екіпіруванні

НАТО перебуває в контакті з країнами-членами, щоб підготувати зимове спорядження для України, запрошене міністром оборони України Олексієм Резніковим, і вже готове задовольнити принаймні половину заявлених потреб, пише німецьке видання Spiegel у вівторок з посиланням на Альянс.

"Зокрема, йдеться про теплу форму, зимове взуття та зимові намети. За кілька тижнів після запиту з Києва США, Канада, Швеція та Фінляндія вже пообіцяли поставки. Згідно з першими повідомленнями, добрих 50 відсотків потреб, згаданих Україною, можуть бути покриті, повідомляє штаб-квартира НАТО", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними видання, пошук зимового спорядження утруднений, зокрема тому, що його запаси в більшості країн здебільшого зарезервовані для національного споживання, а на світовому ринку на зимовий одяг також є попит. "У минулому у Бундесверу неодноразово виникали проблеми із забезпеченням своїх солдатів теплою білизною та зимовою уніформою для розгортання на східному фланзі НАТО. У результаті німецькі військові досить критично ставляться до передачі матеріалів Бундесверу Україні", - зазначає Spiegel.

При цьому Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО для України, повідомляє Міністерство оборони Німеччини. "Щодо зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів і продукти харчування, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України в зиму, що наближається", - заявили в німецькому військовому відомстві.