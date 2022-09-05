Події

19:19 05.09.2022

ВАКС визнав необґрунтованими 3 млн грн активів колишнього заступника начальника департаменту Нацполіції

1 хв читати
ВАКС визнав необґрунтованими 3 млн грн активів колишнього заступника начальника департаменту Нацполіції

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими понад 3 млн грн активів колишнього заступника начальника департаменту Національної поліції України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"5 вересня 2022 року Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про визнання необґрунтованими понад 3 млн грн активів, що належать колишньому заступнику начальника Департаменту Національної поліції України", - йдеться у повідомленні САП на сторінці прокуратури у Фейсбуці.

У САП нагадують, що в рамках досудового розслідування, яке здійснюється детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурора САП за фактом декларування недостовірної інформації, було встановлено, що вищевказаний чиновник, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, протягом 2020-2021 років придбав необґрунтованих активів на загальну суму 3 287 49 грн.

"Своїм рішенням суд частково задовольнив позов прокурора, визнавши необґрунтованими активи у вигляді грошових коштів на суму 2 300 800 гривень та майже $35,5 тис. і вирішив стягнути в дохід держави вищезазначені кошти", - зазначається у повідомленні.

Рішення ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів від дня складання повного рішення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

 

 

 

Теги: #чиновник #поліція #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:01 01.09.2022
ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

ВАКС стягнув у дохід держави активи Євтушенкова, до якого застосовано санкції

11:41 01.09.2022
ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП "Сервіс", який вивів $147,5 тис. до російського банку

ДБР висунуло підозру ексдиректору кримського ДП "Сервіс", який вивів $147,5 тис. до російського банку

06:56 31.08.2022
Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

07:38 27.08.2022
На блокпосту на Харківщині виявлено два авто, які перебували у розшуку

На блокпосту на Харківщині виявлено два авто, які перебували у розшуку

19:32 25.08.2022
Директор департаменту Харківської міськради розмістив у соцмережах фото відпочинку у Ніцці, його звільнено

Директор департаменту Харківської міськради розмістив у соцмережах фото відпочинку у Ніцці, його звільнено

13:44 25.08.2022
Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Євтушенкова

Мін'юст подав до ВАКС позов про конфіскацію активів російського бізнесмена Євтушенкова

14:37 22.08.2022
Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

Глава Нацполіції просить українців уникати людних місць і перебувати в укриттях під час повітряної тривоги

08:32 22.08.2022
Дніпропетровські правоохоронці документують факт обстрілу російськими загарбниками Зеленодольської ОТГ у Криворізькому районі

Дніпропетровські правоохоронці документують факт обстрілу російськими загарбниками Зеленодольської ОТГ у Криворізькому районі

11:03 20.08.2022
Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

Ворог обстріляв за добу 11 населених пунктів Донецької області, серед поранених - поліція

08:00 20.08.2022
Окупанти не знижують інтенсивності обстрілів Харківщини, поліція фіксує пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів

Окупанти не знижують інтенсивності обстрілів Харківщини, поліція фіксує пошкодження житла, інфраструктури та інших об'єктів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

ОСТАННЄ

Окупанти понад 40 разів обстріляли територію України та завдали понад 25 авіаударів за добу

Українські військові вибили окупантів із раніше зайнятих позицій на краматорському напрямку та відбили наступи на інших

Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

У Куп'янську за добу знищено 100 окупантів, у Херсоні 30, ЗРК та переправу – Генштаб

Єрмак закликав Раду Європи підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо російської агресії проти України

Боррель: РФ має припинити ядерний шантаж на ЗАЕС

В Україні запустили проєкт зі створення благодійного каталогу українських фольклорних семплів

Шмигаль: Україна зацікавлена у створенні військової Місії ЄС

Благодійна платформа UNITED24 за 4 місяці зібрала для України понад $180 млн

На Запорізькій АЕС зупинено останній енергоблок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА