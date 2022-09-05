Окупанти відключили Каховську ГЕС – Генштаб

Окуповані райони Херсонської та Запорізької областей були частково знеструмлені внаслідок відключення російськими окупантами Каховської гідроелектростанції у м. Нова Каховка Херсонської області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Ворог продовжує вчиняти протиправні дії в Херсонській області. Так, російські окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" у понеділок розвантажило та відключило від мережі останній енергоблок №6 Запорізької АЕС, який забезпечував власні потреби станції, розташованої в окупованому Енергодарі Запорізької області.