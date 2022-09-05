Окупанти ведуть оборонні бої на півдні України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії - ОК "Південь"

Російські окупанти ведуть оборонні бої у південних областях України, обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та в тилу української армії, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. Зокрема, в районі Високопілля двічі за ніч було виявлено та знищено два безпілотних літальних шпигуни типу "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що протягом ночі ворог обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії, мінометів та РСЗВ. У Нікополі пошкоджено до десяти приватних будинків та багатоповерхівку. Обстрілами понівечено також два навчальних заклади, магазини, заклади харчування та дозвілля, пошкоджено лінії електропередач.

По Миколаївщині окупанти випустили крилату ракету Х-59, яка була знищена силами протиповітряної оборони ЗСУ.

Крім того, зенітно-ракетними системами С-300 по об'єктах промислової інфраструктури Миколаєва окупанти випустили три ракети. Пошкоджено адмінбудівлі та житлові будинки поблизу підприємства. Без людських втрат.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневі завдання виконувались по понтонній переправі в районі Каховського мосту, по логістичним та управлінським об'єктам окупаційних військ. Підтверджені втрати ворога становлять 28 рашистів, дві гаубиці 152-го калібру "Мста-Б", три одиниці авто-бронетехніки і два склади боєприпасів у Херсонському районі", - наголошують в ОК.

Там уточнюють, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ворожі носії крилатих ракет "Калібр", які вміщують до 16 ракет.

"Враховуючи активізацію ворожої агресії, будьте пильні та мудрі, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь алгоритму дій під час повітряної тривоги, не наближайтесь до підозрілих предметів і зон обмеженого доступу на узбережжі та в прикордонні, довіряйте лише офіційним достовірним джерелам інформації, вірте в нашу спільну перемогу", - підсумували в Оперативному командуванні.