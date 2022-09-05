СБУ зібрала докази воєнних злочинів двох російських генералів

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт стосовно командувача східного військового округу РФ генерал-полковника Олександра Чайка, повідомляє пресслужба СБУ.

Крім того, було повідомлено про підозру командувачу 2-го армійського корпусу "народної міліції ЛНР" генерал-майору Еседуллі Абачеву.

"За даними слідства, Чайко брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та вторгненні загарбників на територію північних регіонів України на початку повномасштабної агресії РФ. Очолюючи окупаційне угруповання "схід", він керував діями підпорядкованих підрозділів під час спроби захоплення Києва. Щоб уникнути вогневого ураження під час контрнаступу ЗСУ, російський генерал облаштував свій штаб у захопленому дитячому садочку у селищі Здвижівка Бучанського району", - зазначається у повідомленні.

Також відомо, що на стадіоні однієї з місцевих шкіл Чайко вручав своїм підлеглим нагороди за скоєння воєнних злочинів у Київській області.

Йому інкримінується ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Абачева, як встановило слідство СБУ, було призначено "командувачем 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР" на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він підпорядкований 12-му командуванню резерву південного військового округу РФ.

"Зловмисник керував діями загарбників на східному напрямку. Задокументовано його перебування та участь у бойових діях проти українських військ у районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Рубіжного та інших населених пунктів Луганщини. За вчинення воєнних злочинів на сході України рішенням вищого керівництва РФ йому присвоєно звання "героя Росії" та "героя ЛНР", - зазначено в повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.