За добу на Харківщині одна загибла, вісім людей поранені - Синєгубов

Минулої доби інтенсивного обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області, внаслідок чого одна жінка загинула, є поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі. В Богодухівському районі загинула жінка 58 років, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та троє чоловіків 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, за уточненими даними, внаслідок ракетного удару, завданого Харковом у неділю ввечері, постраждали три людини. Ракета влучила в землю, але вибуховою хвилею було пошкоджено приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок. Уночі обстрілів Харкова не зафіксовано.