Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 300 осіб, 19 танків, 29 бронемашин та 2 крилаті ракети

Російські окупанти минулої доби втратили в Україні 300 своїх військовослужбовців, 19 танків, 29 бронемашин і 2 крилаті ракети, повідомляє Генштаб ЗСУ.

У відомстві зазначають, що окупанти також втратили 10 артилерійських систем, 3 БПЛА, 10 автомобілів (включно з автоцистернами з ПММ) та одну одиницю спецтехніки.

При цьому найбільших втрат загарбники зазнали на донецькому напрямку.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, РФ втратила в Україні близько 49 800 військовослужбовців, 2 068 танків, 4 459 бронемашини, 1157 артсистем, 294 РСЗВ, 156 засобів ППО, 236 літаків, 206 вертольотів, 867 безпілотників, 205 крилатих ракет, 15 кораблів і катерів, 3286 автомобілів (включно з автоцистернами із ПММ), а також 107 одиниць спецтехніки.