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07:28 05.09.2022

За добу на південному напрямку знищено понад 100 окупантів, 42 одиниці техніки, склад боєприпасів, пункт управління 35 армії та 2 КНП

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За добу на південному напрямку знищено понад 100 окупантів, 42 одиниці техніки, склад боєприпасів, пункт управління 35 армії та 2 КНП

Минулої доби неділі, 4 вересня, в зоні Оперативного командування "Південь" знищено 104 російські окупанти, 32 одиниці техніки, 9 гаубиць і БПЛА. Також знищено склад боєприпасів, пункт управління 35 армії противника та 2 контрольно-наглядові пункти батальйонних тактичних груп.

"Результати бойового дня складають втрати ворожого війська у кількості 104 рашисти, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б", а також безпілотний розвідник "Елерон-10". Знищено склад ворожих боєприпасів поблизу Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львове, вражений пункт управління 35 армії у Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бригади берегової оборони у Миколаївському та Бериславському районах, відповідно", – йдеться у зведенні в ніч на понеділок, оприлюдненому у фейсбуці.

Також наголошується, що авіацією ЗСУ завдано 21 удар по позиціях противника, опорним та командним пунктам, районам зосередження сил і засобів, а також по транспортно-логістичним об'єктам.

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", – констатували в ОК.

Українська розвідка зафіксувала бунт військовослужбовців 127-го полку 1 армійського корпусу окупаційних військ у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. "Однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій", – йдеться у зведенні.

Корабельне угрупування ворожих сил у Чорному морі перебуває без зміни тактики дій, складу та завдань, продовжує загрожувати нанесенням ракетного удару з 2 надводних ракетоносіїв, сумарний залп із яких складає 16 ракет типу "Калібр".

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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