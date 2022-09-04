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11:28 04.09.2022

Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області - прокуратура

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Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області - прокуратура

За попередніми даними, ракетний удар, внаслідок якого було повністю зруйновано ресторанний комплекс у Київському районі Харкова, було завдано ЗС РФ з території Бєлгородської області

"Ракета влучила на територію ресторанного комплексу, що призвело до його повного руйнування. Пожежа охопила територію майже всього комплексу. Сталося займання основних будівель та літнього майданчика загальною площею 2200 кв. метрів. Попередньо окупанти випустили ракету С-300 з території Бєлгородської області РФ", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю в управління СБУ в Харківській області.

Теги: #прокуратура #харків #війна

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