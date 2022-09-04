Події

09:07 04.09.2022

За минулу добу РФ втратила в Україні 450 осіб, 15 танків, 27 бойових машин

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За минулу добу РФ втратила в Україні 450 осіб, 15 танків, 27 бойових машин

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 49 500 військових, 2049 танків, 4430 бойових машин, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.09 орієнтовно склали особового складу - близько 49 500 (+450) осіб ліквідовано, танків - 2 049 (+15) од., бойових броньованих машин - 4 430 (+27) од., артилерійських систем 1147 (+13) од., РСЗВ – 294 (+1) од., засоби ППО – 156 (+3) од., літаків – 236 (+1) од., гелікоптерів – 206 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 864 (+0), крилаті ракети - 203 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 3 276 (+8) од., спеціальна техніка – 106 (+1)", - сказано у повідомленні, опублікованому в фейсбуці в неділю.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на донецькому та криворізькому напрямках.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #втрати #ворог

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