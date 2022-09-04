Події

08:25 04.09.2022

Окупанти обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві

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Окупанти обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки у Миколаєві

Російські окупаційні війська в ніч на неділю обстріляли лікувальні заклади та житлові будинки в Миколаєві, детальна інформація про наслідки обстрілу буде згодом, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.

"Російські окупанти не зраджують собі і продовжують тероризувати мирних жителів. Сьогодні вночі під їх обстріл потрапили лікувальні заклади та житлові будинки в Миколаєві. Нині на місцях працюють комунальники та аварійні бригади. Є пошкодження електромережі та водопроводу", - написав Сенкевич у телеграм-каналі в неділю.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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