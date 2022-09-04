Події

07:10 04.09.2022

NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

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NASA через технічні проблеми знову перенесло запуск місії "Артеміда-1" до Місяця

Запуск американської надважкої ракети-носія SLS (Space Launch System) із космічним кораблем Orion ("Оріон"), який у суботу мав у тестовому безпілотному режимі вирушити у політ до Місяця в рамках місії Artemis 1 ("Артеміда-1"), скасовано, повідомило NASA.

Спочатку запуск мав відбутися 29 серпня, повторний запуск планувалося здійснити 3 вересня. Однак знову було виявлено витік рідкого водню під час заправки першого ступеня ракети SLS.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі має попрямувати до Місяця та пробути на орбіті кілька тижнів. Потім корабель повинен повернутися до Землі і приводнитися в Тихому океані поблизу берегів Каліфорнії.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, нині є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За планом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен здійснити обліт супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion, що спускається, з астронавтами приводниться в Тихому океані. У рамках місії Artemis 3, запланованої у 2025 році, американські астронавти мають висадитися на поверхню Місяця.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення американських астронавтів на місячну поверхню через 53 роки після останньої місії, будівництво навколомісячної станції та підготовка умов можливої колонізації Місяця в майбутньому.

За даними американських експертів товариства The Planetary Society, NASA розробляло ракету-носій SLS та космічний корабель Orion упродовж 17 років. На ці цілі агентство витратило близько 50 млрд доларів.

 

 

Теги: #сша #запуск #місяць #перенесення

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