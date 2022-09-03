Події

12:23 03.09.2022

Сили оборони максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю - глава Держприкордонслужби України

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Сили оборони максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білоруссю - глава Держприкордонслужби України

Глава Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко перевірив кордон у межах Чорнобильської зони, на цьому напрямку прикордонники разом із підрозділами ЗСУ, Нацгвардії і поліції постійно збільшують обороноздатність, повідомили в Держприкордонслужбі.

"Цей напрямок залишається не менш загрозливим, ніж інші, адже ми добре пам'ятаємо, що Білорусь дозволила підрозділам ЗС РФ здійснити вторгнення в нашу країну і через Чорнобильську зону. Наразі кордон у Зоні відчуження укріплений", - наводить слова Дейнека пресслужба відомства у Facebook.

Так, щоб ворог знову не вторгся, бійці знищили під'їзні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження.

Теги: #кордон #білорусь #зміцнення

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