Події

11:52 03.09.2022

Український Оскарівський комітет оголосив учасника Нацвідбору на висунення на "Оскар" від України

1 хв читати
Український Оскарівський комітет оголосив учасника Нацвідбору на висунення на "Оскар" від України

Український Оскарівський комітет оголосив учасника національного відбору на висунення на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

"Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", - йдеться в повідомленні пресслужби Комітету.

Зазначається, що цього року в національному відборі візьме участь тільки один фільм – "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач.

В організації зазначають, що така ситуація вже була, коли в 2019 році на номінацію на премію "Оскар" від України також був висунутий тільки один фільм - "Додому" Нарімана Алієва. 

Фільм "Клондайк" розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Тепер український Оскарівський комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії і проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #кандидат #оскар #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:07 02.09.2022
Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи – Зеленський

07:16 02.09.2022
Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

18:36 01.09.2022
Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу

17:07 01.09.2022
Глава МЗС Данії: Путін – маленька людина, він не виграє війну з Україною

Глава МЗС Данії: Путін – маленька людина, він не виграє війну з Україною

15:57 01.09.2022
Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

15:19 01.09.2022
НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ - офіцер ССО армії США у відставці

НАТО мало б і могло зробити більше для підтримки України у війні проти РФ - офіцер ССО армії США у відставці

15:15 01.09.2022
США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

США мають надати Україні всю необхідну зброю, щоб вона могла перемогти все, що РФ виводить на поле бою - офіцер ССО армії США у відставці

07:08 01.09.2022
Майже 140 суден отримали дозвіл на рух у серпні в рамках чорноморської зернової ініціативи

Майже 140 суден отримали дозвіл на рух у серпні в рамках чорноморської зернової ініціативи

18:54 31.08.2022
Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

Для членства України в ЄС не знадобляться роки за готовності Києва та Брюсселя діяти швидко - Кулеба

17:45 31.08.2022
ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

ЄС знову підтверджує, що залишається єдиним у підтримці України у війні, яку проти неї веде РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

ЗС України відбили атаки противника у напрямку Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки та Времівки

Білий дім просить для України у Конгресу США $13,7 млрд

ОСТАННЄ

До суду направлено обвинувальний акт стосовно генерал-полковника ЗС РФ, який керував операцією захоплення Києва

У МИКОЛАЄВІ ЧУТНІ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ TELEGRAM-КАНАЛИ

У Краматорську та Слов'янську ворог влучив по підприємствах, у Курахівській громаді пошкоджена база відпочинку, у Соледарі – дитсадок

Нічний ракетний удар по Харкову було завдано з території Бєлгородської області

Українська ППО збила в Дніпропетровській області всі п'ять випущених ворогом крилатих ракет "Калібр"

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 25 танків, 37 бронемашин і 5 крилатих ракет

За добу на Харківщині госпіталізовано шестеро людей із пораненнями, отриманими в результаті ворожих обстрілів

Уночі окупанти обстріляли Нікополь і Марганець

За добу харківські рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 13 боєприпасів, що не розірвалися

За добу на Донеччині загинули три людини, ще три поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА