Український Оскарівський комітет оголосив учасника Нацвідбору на висунення на "Оскар" від України

Український Оскарівський комітет оголосив учасника національного відбору на висунення на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" від України.

"Український Оскарівський комітет завершив приймання заявок для участі фільмів у відборі на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України", - йдеться в повідомленні пресслужби Комітету.

Зазначається, що цього року в національному відборі візьме участь тільки один фільм – "Клондайк" режисера Марини Ер Горбач.

В організації зазначають, що така ситуація вже була, коли в 2019 році на номінацію на премію "Оскар" від України також був висунутий тільки один фільм - "Додому" Нарімана Алієва.

Фільм "Клондайк" розповідає історію родини, яка опинилася в епіцентрі подій авіакатастрофи рейсу MH17 Malaysia Airlines 17 липня 2014 року в селі Грабове Донецької області.

"Тепер український Оскарівський комітет перевірить фільм на відповідність вимогам Американської академії і проведе засідання з офіційним оголошенням кандидата", - йдеться в повідомленні.