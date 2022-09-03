Події

08:38 03.09.2022

За добу харківські рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 13 боєприпасів, що не розірвалися

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За добу харківські рятувальники здійснили 47 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 13 боєприпасів, що не розірвалися

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 47 оперативних виїздів, 24 із яких на ліквідацію пожеж, зокрема 7, спричинених воєнними діями.

"Цієї доби найбільше страждала від пожеж, спричинених влученням ворожих боєприпасів, Дергачівська громада, в якій виникло 5 із 7 таких пожеж. По одній пожежі сталося у Золочівській та Циркунівській громадах. Горіли житлові приватні будинки, господарські споруди, гаражі, автомобіль та природні екосистеми на відкритому просторі", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Найбільші пожежі сталися у приватних будинках у смт Золочів, де горіли житловий будинок, господарська споруда та гараж на площі 135 кв.м., а також у м. Дергачі, де горів гараж, господарська споруда, літня кухня, 2 навіси та легковик на площі 100 кв.м. Усі пожежі було оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.

Крім того, рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу комунальникам, населенню та поліції та двічі на аварійно-рятувальні роботи (зокрема у зруйнованій в результаті ворожих обстрілів будівлі Будинку друку у Харкові).

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих вибухонебезпечних предметів.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область #обстріли

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