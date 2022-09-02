Події

21:20 02.09.2022

Стримані коментарі глави МАГАТЕ про візит на ЗАЕС пов'язані із бажанням не нашкодити співробітникам, що залишилися там

2 хв читати
Стримані коментарі глави МАГАТЕ про візит на ЗАЕС пов'язані із бажанням не нашкодити співробітникам, що залишилися там

Стримані коментарі гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Ґроссі за результатами візиту на окуповану військами РФ Запорізьку АЕС можуть пояснюватися бажанням не нашкодити представникам агентства, що залишилися на станції, вважає голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"П'ять представників МАГАТЕ ще залишаються на станції, фактично будучи заручниками російських військових, і рішучі висловлювання можуть бути розцінені ними відповідним чином. І це відобразиться на інспекторах агентства", – сказав Коріков в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

При цьому він зазначив, що Україні, яка метою місії МАГАТЕ на ЗАЕС бачить її повну деокупацію та демілітаризацію, хотілося б більш рішучих дій і висловлювань.

"Але давайте дочекаємось, коли місія завершиться", - запропонував він.

Водночас він назвав позитивним моментом сам факт візиту МАГАТЕ на ЗАЕС, наголосивши, що це мужній вчинок з боку його голови Гроссі.

"Це результат зусиль ООН, української влади. Треба відзначити мужність Гроссі. Місія не завершена, працює на підставі відповідної програми, яка розроблялася спільно інспекторами МАГАТЕ, українськими фахівцями за координаційної підтримки Міністерства закордонних справ", - пояснив голова ДІЯРУ.

За його словами, програма передбачає відповідні технічні завдання, зокрема оцінку стану радіаційної та ядерної безпеки, систем фізичного захисту, виконання заходів щодо збереження ядерного палива.

"Вона ще працює, щойно почала. Є багато питань, які потрібно дослідити і потім проаналізувати та покласти у звіт", - зазначив Коріков.

При цьому він наголосив, що ДІЯРУ має постійний зв'язок із персоналом Запорізької атомної електростанції.

"Її експлуатує ліцензований персонал НАЕК "Енергоатом". Зв'язок є, і ми знаємо, що відбувається на станції і який режим експлуатації він здійснює", – запевнив голова Держатомрегулювання.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ у складі 14 осіб учора відвідала ЗАЕС, після чого голова агентства Рафаель Гроссі та частина інспекторів покинули станцію. На ній орієнтовно до 4 вересня залишаються п'ять представників МАГАТЕ.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:03 02.09.2022
Члени місії МАГАТЕ пробудуть на ЗАЕС 3-4 дні, Україна розраховує на їх незалежне спілкування з персоналом

Члени місії МАГАТЕ пробудуть на ЗАЕС 3-4 дні, Україна розраховує на їх незалежне спілкування з персоналом

21:17 31.08.2022
Питання фізичного допуску місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС вирішуватиметься завтра – голова Міненерго

Питання фізичного допуску місії МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС вирішуватиметься завтра – голова Міненерго

19:02 31.08.2022
Україна отримала чергову партію аварійного електрообладнання за сприяння Енергоспівтовариства – Міненерго

Україна отримала чергову партію аварійного електрообладнання за сприяння Енергоспівтовариства – Міненерго

21:24 30.08.2022
Відкриття експорту е/е в Європу принесло Україні за два місяці майже 3 млрд грн

Відкриття експорту е/е в Європу принесло Україні за два місяці майже 3 млрд грн

16:25 29.08.2022
"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за останній тиждень відновив електропостачання для 85 тис. сімей у Донецькій та Дніпропетровській областях

07:08 26.08.2022
Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

Російська політика у сфері енергетики має руйнівний характер для самої Росії

21:12 25.08.2022
Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

Усі шість блоків ЗАЕС залишаються відключеними, незважаючи на відновлення лінії електропередачі – МАГАТЕ

15:52 17.08.2022
Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

Державний енерготрейдер АТ "ЕКУ" розпочав комерційну діяльність на внутрішньому та зовнішньому ринках

07:14 17.08.2022
"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

"Енергоатом" має намір побудувати РАЕС-5 за технологією Westinghouse до 2032 року

21:30 10.08.2022
Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

Голова МАГАТЕ поінформує Радбез ООН про ситуацію на окупованій військами РФ Запорізькій АЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Окупанти вивезли із Запорізької АЕС військову техніку перед приїздом місії МАГАТЕ – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Обмеження цін на російську нафту захистить світ від російської гібридної агресії

МАГАТЕ залишило шість фахівців на ЗАЕС, з наступного тижня їх залишиться двоє

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

КМДА надала охоронний статус трьом історичним будівлям із 120, визначених у 2021 році Київрадою

Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні в результаті обстрілу загинуло понад 7 тис. мирних жителів

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Тривають бої за Зайцеве та Майорськ, на інших напрямках наступ ворога відбито

САП та НАБУ викрили присвоєння понад 13 млрд грн коштів "Укрнафти"

Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА