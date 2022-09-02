Стримані коментарі глави МАГАТЕ про візит на ЗАЕС пов'язані із бажанням не нашкодити співробітникам, що залишилися там

Стримані коментарі гендиректора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Ґроссі за результатами візиту на окуповану військами РФ Запорізьку АЕС можуть пояснюватися бажанням не нашкодити представникам агентства, що залишилися на станції, вважає голова Держінспекції ядерного регулювання України Олег Коріков.

"П'ять представників МАГАТЕ ще залишаються на станції, фактично будучи заручниками російських військових, і рішучі висловлювання можуть бути розцінені ними відповідним чином. І це відобразиться на інспекторах агентства", – сказав Коріков в ефірі національного телемарафону у п'ятницю ввечері.

При цьому він зазначив, що Україні, яка метою місії МАГАТЕ на ЗАЕС бачить її повну деокупацію та демілітаризацію, хотілося б більш рішучих дій і висловлювань.

"Але давайте дочекаємось, коли місія завершиться", - запропонував він.

Водночас він назвав позитивним моментом сам факт візиту МАГАТЕ на ЗАЕС, наголосивши, що це мужній вчинок з боку його голови Гроссі.

"Це результат зусиль ООН, української влади. Треба відзначити мужність Гроссі. Місія не завершена, працює на підставі відповідної програми, яка розроблялася спільно інспекторами МАГАТЕ, українськими фахівцями за координаційної підтримки Міністерства закордонних справ", - пояснив голова ДІЯРУ.

За його словами, програма передбачає відповідні технічні завдання, зокрема оцінку стану радіаційної та ядерної безпеки, систем фізичного захисту, виконання заходів щодо збереження ядерного палива.

"Вона ще працює, щойно почала. Є багато питань, які потрібно дослідити і потім проаналізувати та покласти у звіт", - зазначив Коріков.

При цьому він наголосив, що ДІЯРУ має постійний зв'язок із персоналом Запорізької атомної електростанції.

"Її експлуатує ліцензований персонал НАЕК "Енергоатом". Зв'язок є, і ми знаємо, що відбувається на станції і який режим експлуатації він здійснює", – запевнив голова Держатомрегулювання.

Як повідомлялося, місія МАГАТЕ у складі 14 осіб учора відвідала ЗАЕС, після чого голова агентства Рафаель Гроссі та частина інспекторів покинули станцію. На ній орієнтовно до 4 вересня залишаються п'ять представників МАГАТЕ.