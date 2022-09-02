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19:57 02.09.2022

Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

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Техобслуговування турбіни "Північного потоку" виявило несправності, газопровід не працюватиме без їх усунення - Газпром

Технічне обслуговування єдиної робочої турбіни "Північного потоку" виявило "найгрубіші порушення", і газопровід не працюватиме без їх усунення, повідомив "Газпром".

Такі самі поломки - витікання олії - також виявлено в трьох інших турбінах ПП1. Усунути ці недоліки можна лише на заводі в Канаді.

Разом із тим голова правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що заводський ремонт турбін "Північного потоку" неможливий через санкції: "Компанія Siemens на сьогодні практично не має жодної можливості забезпечувати регулярні капітальні ремонти наших газоперекачувальних агрегатів. Компанії Siemens просто-напросто ці роботи проводити ніде".

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", - констатує "Газпром".

 

 

Теги: #газпром #ремонт #росія #північний_потік

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