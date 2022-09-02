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18:47 02.09.2022

Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

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Ударами по Херсону та Енергодару знищено роту окупантів, їх артсистеми та склад боєприпасів – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України точними ударами по окупованих м. Енергодару Запорізької області та м. Херсону знищили роту окупантів, техніку і склад боєприпасів, що належать їм, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу. Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень", - ідеться у зведенні.

За даними Генштабу, рота противника, що базувалася у спортивному клубі "Загублений світ" у Херсоні, залишила місто та вивезла на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим награбоване майно у п'яти тентованих вантажівках.

"Авіація Повітряних сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ Збройних сил України продовжує нанесення ударів по критично важливих об’єктах противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктах управління та складах з боєприпасами й пальним", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

 

Теги: #знищення #військові_рф

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