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18:04 02.09.2022

Об'єднання журналістів "Медіарух" закликало закордонних колег засудити російських пропагандистів

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Об'єднання журналістів "Медіарух" закликало закордонних колег засудити російських пропагандистів

Об'єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій "Медіарух" закликає світові медіаасоціації засудити пропагандистів РФ, як це зробили польські журналісти, повідомляється на сайті громадської організації "Інтерньюз-Україна".

"24 серпня 2022 року Асоціація польських журналістів опублікувала рішучу заяву щодо російських пропагандистів, які мають понести відповідальність як воєнні злочинці... "Медіарух" закликає світові журналістські організації та національні медіаасоціації підтримати позицію Асоціації польських журналістів та єдиним фронтом домагатися справедливого покарання для всіх, чиїми зусиллями пропагандистська машина Кремля працює на повну потужність та щодня призводить до сотень невинних жертв і руйнувань", - ідеться в розміщеній у п'ятницю заяві.

У "Медіарусі" наголошують, що за заклики до вбивств українців, виправдання воєнних злочинів російської армії, дезінформацію населення РФ та світової спільноти "кремлівські пропагандисти мають відповідати такою ж мірою, як і військові РФ".

У заяві польських журналістів, зокрема, йдеться про те, що "російських пропагандистів, які видають себе за журналістів, як-от маргаріту сімоньян, владіміра соловйова, дмітрія кісельова, ольгу скабєєву та багатьох інших, слід судити як воєнних злочинців після падіння режиму путіна".

Теги: #медіа #пропаганда_рф

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