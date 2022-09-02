Країни G7 підтвердили прагнення відмовитися від російської нафти на своїх ринках.

Країни G7 підтвердили прагнення відмовитися від використання російської нафти на своїх ринках, але не мають наміру створювати перешкод для купівлі іншими сторонами такої нафти за цінами, що не перевищують "стелю", йдеться у заяві, поширеній у п'ятницю.

"Ми підтверджуємо заходи щодо поетапної відмови від російської нафти та нафтопродуктів на наших внутрішніх ринках і наголошуємо, що наш захід "стеля цін" спрямований на послаблення тиску на світові ціни на нафту та на підтримку країн-імпортерів нафти в усьому світі", - наголошується в заяві країн G7.

Водночас країни G7 зазначають, що готові "підтримати імпортерів нафти, забезпечуючи їхній постійний доступ до російської нафти за цінами, що не перевищують "стелю".