Події

14:52 02.09.2022

"Сільпо" відкрив п'ятий супермаркет в Ужгороді

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"Сільпо" відкрив п'ятий супермаркет в Ужгороді

Мережа супермаркетів "Сільпо" відкрила п'яту крамницю в Ужгороді, повідомила пресслужба ритейлера.

Як повідомляється в релізі, цей супермаркет (вул. Капушанська (Перемоги), 150) площею 925 кв. м планували відкрити навесні під час цвітіння сакури в Ужгороді. Його тематикою став японський сад каміння або сад дзен.

"Повномасштабне вторгнення Росії завадило планам, зараз відкриваємо магазин у "скромному" форматі. Дизайн-елементи лише ті, які встигли виконати взимку. Все обладнання, яке не було закуплено минулого року, ми по крихті збирали з вимушено непрацюючих магазинів", - повідомляється у релізі.

ТОВ "Сільпо-Фуд" створено на початку серпня 2016 року. Станом на вересень 2022 року у мережі працює 299 супермаркетів.

За даними Opendatabot, засновником ТОВ є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ритейл Капітал" (100%, Київ), кінцевим бенефіціаром виступає Володимир Костельман.

Fozzy Group – один із найбільших українських ритейлерів більш ніж із 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash&Carry, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.

Теги: #ужгород #нерухомість #сільпо

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