Події

08:13 02.09.2022

У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено два інфраструктурні об'єкти

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У результаті нічного ракетного удару по Харкову пошкоджено два інфраструктурні об'єкти

Вранці 2 вересня поліція обстежила місце нічного влучення ракети в Холодногірському районі Харкова і дійшла висновку, що ворог використав С-300, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У результаті ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300. Крім чотирьох автомобілів, пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Про жертви інформації немає", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харків #пошкодження #обстріли

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