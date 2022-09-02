Події

07:36 02.09.2022

ЗС України ліквідували на півдні України 102 особи о/с ворога, 18 одиниць техніки, 5 складів боєприпасів

1 хв читати
ЗС України ліквідували на півдні України 102 особи о/с ворога, 18 одиниць техніки, 5 складів боєприпасів

За добу четверга українські захисники знищили 102 особи особового ворожого складу, 18 одиниць ворожої техніки, 5 складів боєприпасів, а також пункт управління БПЛА і поромну переправу, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшилися на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120 мм міномет, 8 одиниць автобронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Також знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Вражений пункт управління БПЛА в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

Зазначається, що Повітряні сили завдали 18 ударів по ворожих командних та опорних пунктах, по складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях.

Також повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали низку вогневих завдань за 9 пунктами управління, 2 поромними переправами, 2 пунктами управління БПЛА, засобами протиповітряної оборони та скупченням ворога.

Продовжується вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар'ївським мостами.

Водночас ворог здійснив бомбардування фугасними п'ятисоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одного цивільного.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:22 01.09.2022
За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

За добу втрати ворога становили 450 осіб, 23 танки, 33 бойових броньованих машин і 24 одиниці артсистем

07:14 01.09.2022
За добу на півдні України знищено 201 окупанта, 43 одиниці техніки, 6 складів боєприпасів, 2 командні пункти

За добу на півдні України знищено 201 окупанта, 43 одиниці техніки, 6 складів боєприпасів, 2 командні пункти

20:02 31.08.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на харківському напрямку

19:52 31.08.2022
Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

Генштаб ЗСУ: Окупанти обстрілюють із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів на півдні України

07:31 31.08.2022
ЗСУ завдали удару по чотирьом пунктам управління окупантів і чотирьом мостам на південному напрямку

ЗСУ завдали удару по чотирьом пунктам управління окупантів і чотирьом мостам на південному напрямку

07:03 31.08.2022
Над Херсонщиною українськими зенітниками збитий російський БПЛА

Над Херсонщиною українськими зенітниками збитий російський БПЛА

07:30 30.08.2022
ЗС України знищили на півдні до 82 осіб о/с ворога, 30 од. техніки та переправу через Дніпро

ЗС України знищили на півдні до 82 осіб о/с ворога, 30 од. техніки та переправу через Дніпро

21:19 29.08.2022
Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій

Гуменюк про ситуацію на півдні України: Ми почали робити свою справу і доводитимемо її до кінця, закликаємо всіх зберігати спокій

09:11 29.08.2022
ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

ЗСУ з початку війни ліквідували майже 47,1 тис. російських агресорів - Генштаб

07:28 29.08.2022
За добу на півдні знищено 41 окупанта, 13 одиниць техніки

За добу на півдні знищено 41 окупанта, 13 одиниць техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

Перший день нового навчального року свідчить про стійкість держави та силу суспільства

Подоляк: Фейкові заяви Лукашенка про нібито конфлікт між Зеленським і військовими – частина сценарію російських спецслужб

Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агентства на ЗАЕС

Мін'юст у вересні може подати до ВАКС позови щодо конфіскації активів Януковича, Курченка, Дерипаски та інших підсанкційних осіб

ОСТАННЄ

У Міноборони України закликали кримчан повідомляти про переміщення техніки росіян

Окупанти обстріляли 5 ОТГ Сумської області з РСЗВ, мінометів та ствольної артилерії

З території Святогірської лаври 1 вересня вдалося евакуювати 17 мирних жителів

Судно, яке везло українське зерно, сіло на мілину в Стамбулі, перекривши рух протокою Босфор

Росіяни обстріляли Холодногірський район Харкова, без постраждалих

Зеленський своїм указом розпустив українську делегацію в ТКГ

Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у чотирьох містах Донецької області

Ми поки що не почули закликів МАГАТЕ до демілітаризації Запорізької АЕС – Зеленський

Перший день нового навчального року свідчить про стійкість держави та силу суспільства

Члени місії МАГАТЕ пробудуть на ЗАЕС 3-4 дні, Україна розраховує на їх незалежне спілкування з персоналом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА