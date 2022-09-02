ЗС України ліквідували на півдні України 102 особи о/с ворога, 18 одиниць техніки, 5 складів боєприпасів

За добу четверга українські захисники знищили 102 особи особового ворожого складу, 18 одиниць ворожої техніки, 5 складів боєприпасів, а також пункт управління БПЛА і поромну переправу, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшилися на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120 мм міномет, 8 одиниць автобронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Також знищено 5 складів боєприпасів у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Вражений пункт управління БПЛА в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького.

Зазначається, що Повітряні сили завдали 18 ударів по ворожих командних та опорних пунктах, по складах з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях.

Також повідомляється, що ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали низку вогневих завдань за 9 пунктами управління, 2 поромними переправами, 2 пунктами управління БПЛА, засобами протиповітряної оборони та скупченням ворога.

Продовжується вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар'ївським мостами.

Водночас ворог здійснив бомбардування фугасними п'ятисоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одного цивільного.