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21:06 01.09.2022

Прем'єр правильно відклав підписання постанови про "єВідрядження"

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Прем'єр правильно відклав підписання постанови про "єВідрядження"

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев схвалив рішення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля відкласти підписання постанови про так зване "єВідрядження".

"Ініціатори механізму виїзду за кордон військовозобов'язаних запропонували рішення інтуїтивно, без належних розрахунків, що зрозуміло не змогло переконати суспільство у його доцільності", - вважає голова комітету з панівної фракції "Слуга народу".

На його думку, під час ухвалення рішення були відсутні розрахунки впливу заборони на виїзд за кордон на ВВП та зайнятість, а також обґрунтування мінімальної зарплати у 20 тис. грн та застави у 200 тис. грн як умов видачі дозволу на виїзд.

Гетманцев нагадав, що середня зарплата за січень становить 14 577 грн, а з того часу, за даними НБУ, вона зменшилася на 12%.

Серед інших претензій до "єВідрядження" він назвав гранично короткий максимальний термін виїзду - 7 днів.

"Зрозуміло, що на сьомий місяць війни із відрядженнями потрібно щось вирішувати. Однак, очевидно і те, що настав час ухвалювати виважені та прораховані рішення, замість інтуїтивних. Підтримую позицію прем'єра", - написав голова комітету Ради.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 19 серпня за підсумками засідання уряду анонсували запуск з 1 вересня в експериментальному режимі програми "єВідрядження", що дозволяє фізичним особам-підприємцям та компаніям за дотримання низки умов відправити до короткострокового закордонного відрядження низку співробітників, яким зараз такий виїзд заборонено.

"Підготуйтесь до старту "єВідрядження": подайте податкову звітність, сплатіть єдиний соціальний внесок, за сім днів до відрядження внесіть 200 тис. грн на рахунок Ощадбанку", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров додав, що середня зарплата в компанії має бути щонайменше 20 тис. грн і одночасно відправити у відрядження підприємство зможе не більше ніж 10% співробітників, а термін відрядження не повинен перевищувати сім днів.

За його словами, з 1 вересня оформити дозвіл на виїзд за кордон можна буде на порталі "Дія" в кілька кліків.

 

 

 

Теги: #пауза #євідрядження

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